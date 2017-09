FDP kan zich zowel regering als oppositierol inbeelden

Voor Christian Lindner, voorzitter van de liberale FDP, kan het na de Duitse parlementsverkiezingen alle richtingen uit. Moeilijkheden bij een zogenaamde Jamaica-coalitie met CDU/CSU en Die Grünen blijken reeds als men kijkt naar de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen.

Prioriteiten voor de FDP zijn onderwijs, een versnelling in de digitalisering, de ontlasting van de middenklasse, een slim energiebeleid en een nieuwe migratiepolitiek. ‘Er zijn overeenkomsten, maar ook verschilpunten met zowel CDU/CSU als Die Grünen’, aldus Lindner. ‘Daarom is mijn advies de emoties niet de vrije loop te laten en zichzelf onder controle te houden.’

Uit FDP-kringen verluidde dat Lindner in principe fractievoorzitter van de liberalen in de Bondsdag wordt. De FDP werd in 2013 van de kaart geveegd na vier jaar regeren met Angela Merkel, haalde de kiesdrempel van 5 procent niet en verdween dus uit het parlement. Onder aanvoering van Lindner staat de partij er echter opnieuw en komt volgens de prognoses uit op goed 10 pct van de stemmen.