Lewis Hamilton overwoog afscheid van de Formule 1

Er waren al geruchten en Lewis Hamilton heeft nu ook bevestigd dat hij daadwerkelijk overwogen heeft om de Formule 1 vaarwel te zeggen.

Hamilton heeft drie wereldtitels achter zijn naam staan en is momenteel aan het strijden voor een eventuele vierde wereldtitel. Het had er echter ook helemaal anders kunnen uitzien.

De Brit bevestigde eerder deze week tijdens een interview op ITV tijdens de 'The Jonathan Ross show' dat hij daadwerkelijk overwogen heeft om de Formule 1 te verlaten. De titelstrijd met Sebastian Vettel dit jaar zou Hamilton er bovendien van overtuigen om door te gaan in de Formule 1 en in de mate van het mogelijke zo lang als hij kan.

"Er werd gepraat over een afscheid en ik heb er zeker en vast over nagedacht. Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat er ook nog andere dingen zijn die ik wil doen. Vervolgens bevinden we ons momenteel echter in een enorm gevecht om de titel en ik hou er meer van dat ooit tevoren," aldus Hamilton.

"Het trainen, al het werk dat je erin steekt en vervolgens mag je je capaciteiten echt tonen. Dat geeft je een geweldig gevoel en ik wil dan ook doorgaan zo lang ik kan. Laat ons zien wat ik kan doen."

Hamilton staat graag in de schijnwerpers, zowel op als naast de baan. Hij is er echter van overtuigd dat het alleen maar minder zal worden wanneer hij ooit de Formule 1 verlaat.

"Wanneer je je in de Formule 1 bevindt dan sta je in de spotlights, dan sta je bovenaan de top en van daaruit kan je enkel naar beneden gaan. Je verdient niet evenveel, er zijn niet dezelfde mogelijkheden en kansen, je hebt immers zo lang in dat wereldje gezeten. Sinds ik acht jaar oud was zat ik daar."

"De voorbije vijf, zes jaar heb ik geprobeerd om te werken aan wat ik naast de sport leuk vind. Als ik de Formule 1 verlaat dan heb ik nog andere dingen waarvan ik jou. Ieder jaar bekijk ik wat mijn plannen zijn," besloot Hamilton.

Volgens geruchten zou Hamilton na de crash met Nico Rosberg tijdens de GP van Spanje in 2016 overwogen hebben om de Formule 1 vaarwel te zeggen. De Brit bevestigd nooit dat dit daadwerkelijk het geval is geweest maar hij liet nu dus toch weten ooit overwogen te hebben de sport te verlaten, zonder naar de beruchte GP van Spanje 2016 te verwijzen.

