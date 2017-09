Schulz partijleider in oppositie

Martin Schulz wil partijleider van de SPD blijven, ondanks de historische verkiezingsnederlaag, die hij zondag ‘moeilijk en bitter’ noemde. Hij wil met de SPD dan ook in de oppositie.

De opkomst van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) is ‘vooral deprimerend’, zei hij. ‘Het is duidelijk dat de beslissing om vluchtelingen te verwelkomen onze maatschappij heeft verdeeld. Wat een grootse daad van menselijkheid is voor sommigen, lijkt bedreigend voor anderen. We zijn er niet in geslaagd om de mensen ervan te overtuigen dat Duitsland sterk genoeg is om niemand in de kou te laten.’

De centrumlinkse partij slaagde er niet in een groot deel van de traditionele achterban te behouden, aldus Schulz. De SPD behaalde zowat 20 procent van de stemmen, het slechtste resultaat uit de geschiedenis van de partij.

De centrale opdracht voor SPD blijft om de sociale cohesie in de maatschappij te organiseren, aldus nog de partijleider. De strijd voor democratie, tolerantie en respect moet worden voortgezet, klinkt het. ‘Wij zijn het bolwerk van de democratie in dit land.’