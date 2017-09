Ex-Olympique Marseille-voorzitter Tapie strijdt tegen kanker

Bernard Tapie (74) is getroffen door maagkanker, met uitzaaiingen naar de slokdarm. In een ziekenhuis in Saint-Louis nabij Parijs wordt hij behandeld met een chemokuur. “We zijn optimistisch en hopen dat hij nog voor het einde van het jaar een medische ingreep kan ondergaan”, laat zijn partner Dominique zondag weten.

Bernard Tapie verdiende zijn sporen als zakenman, politicus en in het voetbal als voorzitter van Olympique de Marseille. Bij l’OM was Tapie, die genoemd werd in een rist schandalen, de sterke man tussen 1986 en 1994 en won hij, met Raymond Goethals op de trainersbank, in 1993 de Champions League. (