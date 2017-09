Terrasjes kunnen weer vollopen op windarme dag

Het mooie herfstweer van de voorbije dagen zet zich voor. Ook de komende week blijft het nagenieten van de zomer.

Zondag krijgen we na het optrekken van het lokale ochtendgrijs een mooie herfstdag met weinig wind en brede opklaringen. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen. De wind is zwak uit oost tot zuidoost. Dat meldt het KMI.

Zondagavond en -nacht blijft het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In het westen van het land verwachten we in het tweede deel van de nacht enkele wolkenvelden. Ook in de noordoostelijke helft van het land kan er meer bewolking vanuit Nederland ons land binnenschuiven. Minima tussen 5 en 11 graden. De wind is zwak tot soms matig uit oost tot zuidoost.

Maandag blijft het rustig en zacht met kans op nevel en mist tijdens de ochtend. De wolkenvelden kunnen soms talrijker zijn met misschien wat regen of een lokale bui. De maxima schommelen tussen 16 en 18 graden in de Ardennen en tussen 18 en 20 graden elders. De wind is zwak uit het oosten of uit veranderlijke richtingen.

Dinsdag blijft het zacht met weinig wind en kans op nevel, mist en lage wolken tijdens de ochtend. In een iets onstabielere atmosfeer wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met enkele lokale buien. De maxima liggen rond 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Woensdag blijven we onder invloed van een hogedrukgebied. Na het optrekken van het ochtendgrijs, wordt het zacht en vrij mooi met mooie zonnige perioden. De wind is zwak uit het zuidoosten. Maxima rond 20 graden. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt en de kans op neerslag stijgt. Donderdag en vrijdag liggen de maxima rond 18 of 19 graden in het centrum van het land. Vanaf zaterdag wordt het frisser.