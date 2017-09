EuroMillions Volley League. Favorieten openen met zege

Zaterdagavond ging de EuroMillions Volley League van start. Omdat er - door het uitvallen van Antwerpen - slechts negen ploegen in competitie zijn, opent Aalst pas volgend weekend. Roeselare, Maaseik en Menen trokken aan het langste eind.

Roeselare won vorig seizoen de titel, Borgworm play-off 2. Beide teams wijzigden weinig in het tussenseizoen, waardoor de waardeverhouding gelijkaardig bleef. Dat bleek ook uit het scoreverloop met een vlotte winst voor de West-Vlamingen: 25-17, 25-12 en 25-21.

Maaseik kreeg Haasrode Leuven op bezoek en dat was niet bepaald een blij weerzien. Vorig jaar wonnen de Leuvenaren bij de vicekampioen in het laatste duel van de reguliere competitie. Zo ver liet Maaseik het deze keer niet komen. Het werd 3-0 voor de Limburgers, maar in de tweede set was het verschil tussen beide ploegen echter minimaal (25-20, 32-30, 25-18).

Ook Menen kon zich bij Amigos Zoersel geen puntenverlies permitteren. Als enige van de favorieten moest Menen buitenshuis aan de bak en dat zorgde toch voor de nodige problemen. Thuisploeg Amigos klampte goed aan en zorgde zelfs voor setwinst. Een punt was nooit ver weg, maar uiteindelijk pakte Menen wel de drie punten. De setstanden waren 22-25, 24-26, 25-23 en 22-25.

Zondag wordt de eerste speeldag afgesloten met een duel tussen Guibertin en Gent. De Waals-Brabanders eindigden vorig jaar nog als laatste, maar zakten niet omdat er geen stijger was uit Liga B.

