Lichte vertragingen op Brussels Airport

Op de luchthaven van Zaventem zijn er zaterdagavond vertragingen, omdat de capaciteit beperkt is door de afwezigheid van twee luchtverkeersleiders. Dat meldt de VRT, en het nieuws wordt bevestigd door Kurt Callaerts van ACV Transcom.

‘Het is de normale procedure, we hebben dat een paar maanden geleden ook in Charleroi gehad’, reageert Callaerts. ‘Vandaag zijn een aantal verkeersleiders weggevallen, en dan moeten er restricties opgelegd worden op de vluchten die aankomen en vertrekken’, legt hij uit, die het een kwestie van veiligheid noemt.

Volgens Callaerts is er op Belgocontrol sprake van een structurele onderbezetting. Er zijn aanwervingen bezig, stelt hij, maar dat is een proces van jaren.

Aan VRT zei Brussels Airport dat de problemen bij de luchtverkeersleiding maar een beperkte impact hebben, vooral dan bij de aankomende vluchten.