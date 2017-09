‘Vergeten’ student zit drie dagen vast in grot

Een Amerikaanse student heeft ruim drie dagen vastgezeten in een grot nadat de leiding van de groep tijdens een uitstapje hem uit het oog verloren had. ‘Ik was verward en angstig’, vertelde de jonge man aan The Indiana Daily Student.

De student was op stap met de Indiana Caving Club toen hij de groep uit het oog verloor. De groep en de leiding hadden niet door dat Lukas Cavar (19), de student in kwestie, achtergebleven was en verlieten de grot zonder hem. Ook sloten ze de enige toegang tot de grot af.

‘Ik was verward en angstig’, vertelde de student aan de een lokaal studentenkrantje. ‘Het duurde even voor ik in staat was mijn emoties onder controle te krijgen om de situatie rustig, analytische en met gezond verstand aan te pakken. Kwestie van een plan te verzinnen om te overleven.’

Om niet uit te drogen kreeg hij het lumineuze idee om de vochtige muren te likken. Ook had hij afscheidsbrieven aan zijn familie aan vrienden geschreven op zijn gsm (die voor de rest waardeloos was, omdat er geen mobiel bereik is in een grot). Na bijna drie dagen werd hij gered. ‘Man, het is goed om terug aan de oppervlakte te zijn’, schreef hij op Facebook.

De voorzitter van de Caving Club liet nog weten in een reactie dat er ‘ernstig falen van leiderschap’ is geweest. ‘We hebben een reeks protocollen om zulke situaties te voorkomen, maar deze werken enkel als ze gevolgd worden.’

Overigens meldt de student nog dat hij nooit nog een voet in een grot zet.