Neymarloos PSG laat voor het eerst punten liggen

Paris Saint-Germain heeft zaterdag op de zevende speeldag in de Franse Ligue 1 zijn eerste punten van het seizoen verloren. Het sterrenensemble, dat niet kon rekenen op de licht geblesseerde Neymar, kwam niet tot scoren in Montpellier (0-0).

Bij de bezoekers begon Thomas Meunier in de basis, maar de Rode Duivel werd na 71 minuten naar de kant gehaald. Aan de overzijde viel Isaac Mbenza acht minuten voor tijd in. PSG blijft de stand wek aanvoeren ondanks het eerste puntenverlies van het seizoen. De Parijzenaars tellen negentien punten, één meer dan eerst achtervolger Monaco dat vrijdag Rijsel inblikte met 0-4.

Foto: AFP

PSG moest het in Montpellier dus zonder zijn superster Neymar doen. De Braziliaan heeft last van een lichte voetblessure, en werd allicht gespaard voor de Champions League-clash van woensdag in Parijs tegen Bayern München. In dezelfde groep ontvangt Anderlecht Celtic.