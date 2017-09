De Zweed Mattias Ekström (Audi) heeft zaterdag de eerste race van de achtste manche van het DTM-kampioenschap in het Oostenrijkse Spielberg gewonnen. Op de Red Bull Ring was hij sneller dan de Brit Jamie Green (Audi) en de Zwitser Nico Müller (Audi). Onze landgenoot Maxime Martin (BMW) reed als zesde over de finish.

Ekström begon als derde op de startgrid, maar kon de wedstrijd uiteindelijk winnen dankzij teamorders. Green, die duidelijk sneller was dan zijn ploegmaat, gaf Ekström de zege cadeau. De Zweed boekte zijn eerste zege van het seizoen. Hij kon zo zijn voorsprong uitbreiden als leider in het klassement. Maxime Martin begon als achtste aan de wedstrijd en schoof uiteindelijk nog twee plaatsjes op aan de finish. De Brusselaar staat achtste in het klassement.

De tweede race op de Red Bull Ring vindt zondag plaats. De negende en laatste manche van het seizoen wordt in het weekend van 14 en 15 oktober georganiseerd op het circuit van Hockenheim in Duitsland.