Even schrikken bij Chelsea na nare val Courtois, Benteke loopt blessure op: “Ziet er niet goed uit”

Chelsea heeft zaterdagmiddag Stoke City met gemak ingeblikt. Het werd 0-4 in het bet365 Stadium na een indrukwekkende hattrick van Alvaro Morata. Het enige andere doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door Pedro. In de tweede helft was het even schrikken toen Thibaut Courtois een nare koprol maakte en bleef liggen, maar onze nationale doelman kon uiteindelijk zonder problemen de wedstrijd uitspelen. Eden Hazard viel in na 72 minuten, de andere Chelsea-Belgen Musonda en Batshuayi kwamen niet in actie.

In de Premier League kwamen vandaag nog meer Belgen in actie. Romelu Lukaku vestigde een clubrecord bij Manchester United in hun wedstrijd tegen Southampton terwijl in diezelfde wedstrijd ook Marouane Fellaini even verzorging moest krijgen. Ook hij zou gelukkig zonder problemen de wedstrijd uitspelen. Christian Benteke had minder geluk: hij ging met 5-0 de boot in bij Manchester City en moest bovendien in de tweede helft geblesseerd naar de kant. Er wordt gevreesd voor een blessure aan de ligamenten, morgen ondergaat hij volgens Crystal Palace een scan. Doelpunten in die match waren er van Sané, Sterling (2x), Aguëro en Delph.

Stadsgenoten City en United blijven ook na speeldag 6 leider in de Premier League, Chelsea staat derde.

RH: Benteke's not well. We think it's a form of ligament damage, but not sure how bad. He'll have a scan tomorrow. Won't play vs United. pic.twitter.com/pz1XeX88oG — Crystal Palace F.C. (@CPFC) 23 september 2017