Boyata en Celtic tanken vertrouwen in Old Firm voor CL-verplaatsing naar Anderlecht

Celtic heeft zaterdag de kraker van de zevende speeldag in de Schotse Premiership tegen Rangers met 0-2 gewonnen. Dedryck Boyata stond bij de bezoekers de hele partij in de verdediging.

Celtic kwam in ‘The Old Firm’ even na de pauze op voorsprong, toen Rogic (50.) raak trof. Griffiths (65.) stelde met de 0-2 halfweg de tweede periode de overwinning veilig.

Door de derbyzege verstevigt Celtic (19 punten) zijn koppositie. Aberdeen (14 punten) volgt op stek twee, voor de Rangers (11 punten) op de derde plaats.

Boyata, die woensdag in de League Cup zijn comeback vierde nadat hij sinds begin juli aan de kant stond met een knieblessure, lijkt klaar voor de verplaatsing van komende woensdag naar Anderlecht op de tweede speeldag van de Champions League. Zowel paars-wit (3-0 bij Bayern München) als Celtic (0-5 tegen Paris Saint-Germain) liepen in hun openingsduel tegen forse nederlagen aan.