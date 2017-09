Halve dag parkeren in Brugge voor 10 cent dankzij fout in software

Parkeren in Brugge duur? Niets van, voor 10 eurocent kunt u vier uur parkeren. Een foutje in de software, zo blijkt. Inmiddels zou het euvel al verholpen zijn.

Selecteer eerst 15 minuten, klik op de knop terug en kies voor vier uur parkeertijd, ga opnieuw terug en selecteer nogmaals 15 minuten: u krijgt vier uur parkeertijd, maar de parkeerautomaat rekent slechts 10 eurocent aan, het bedrag voor kortparkeren. Een fikse korting, want vier uur parkeren in de binnenstad kost normaal gezien 9 euro.

Het was de rekening.be, een website over sparen en besparen, die het achterpoortje aan het licht bracht, zeven maanden na de invoering van het nieuwe parkeerplan en de bijhorende nieuwe parkeerautomaten. 'Al sinds de invoering van het nieuwe parkeerplan kunnen Bruggelingen door de softwarefout zo goed als gratis parkeren', zegt de eigenaar van de website.

Een handig trucje voor wie Brugge met de auto bezoekt dus, maar het Brugs stadsbestuur was veel minder opgetogen. Het stelde de leverancier van de toestellen onmiddellijk in gebreke. 'Blijkbaar was de fout al een tijdje bekend, maar hadden nog niet alle automaten een software-update gekregen', zegt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A).

Het zou gaan om 45 van de ongeveer 300 automaten in de binnenstad, en ook die zouden ondertussen al een update hebben gekregen. Gedaan met de parkeerpret dus.

Hoeveel tickets door de fout aan 10 eurocent werden verkocht, is niet duidelijk. 'Maar uit navraag blijkt dat het aantal tickets van 10 eurocent niet spectaculair gestegen is. Het zal dus wel meevallen.'