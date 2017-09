Tianjin Quanjian heeft zaterdag op de 26e speeldag van de Chinese eerste klasse een pijnlijke 4-1 nederlaag geleden tegen rode lantaarn Tianjin Teda. Axel Witsel en co doen zo een slechte zaak met het oog op de beoogde top drie.

Frank Acheampong was de grote uitblinker in de derby. De Ghanees, door Anderlecht aan Teda verhuurd, maakte met twee doelpunten kort na elkaar in de eerste helft het verschil. Teda diepte in de tweede helft via invaller Yuanyi (76.) en een eigen doelpunt van Jie (90.+3) de kloof verder uit. Tussendoor redde Pato (85.) de eer voor Quanjian. Axel Witsel speelde de hele match voor de bezoekers.

In de stand staat Quanjian (44 punten) vierde, op veertien punten van leider Guangzhou Evergrande. Teda (19 punten) doet een prima zaak en sprint naar de op twee na laatste stek.

Li Yuanyi recuperou a bola no campo defensivo do Quanjian e marcou um golaço para o Teda. pic.twitter.com/7BeXChT15L — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) 23 september 2017