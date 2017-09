Frederik Frison blijft twee jaar langer bij Lotto Soudal

Lotto Soudal heeft de samenwerking met Frederik Frison met twee jaar verlengd, tot eind 2019. Dat maakte het team van de Nationale Loterij zaterdag bekend.

De 25-jarige Frison kende dit jaar - in zijn tweede profjaar - een pechseizoen. In mei kwam hij zwaar ten val in de Vierdaagse van Duinkerke en brak hij onder meer zijn bekken. Frison werkte toe naar een comeback in de zomer, maar kreeg toen klierkoorts. De zoon van sportdirecteur Herman Frison trad daardoor niet meer in competitie dit seizoen. Sinds een tweetal weken zit hij wel opnieuw op de fiets.

“Als je de lange periode waarin ik niet heb gefietst in rekening neemt, valt het gevoel op training goed mee”, legde Frederik Frison uit. “Ik werk momenteel trainingstochtjes af van twee uur en wissel nog voldoende af met rustdagen. Ik ben wel niet meer vermoeid, het gaat dus de goede kant op. Het is echt een verademing dat ik opnieuw kan trainen. Het was mentaal een domper dat de klierkoorts me van een comeback hield, maar ik heb het kunnen relativeren. Ik kijk volop uit naar volgend seizoen. Deze contractverlenging van twee jaar doet deugd. De ploeg weet dat ik me altijd inzet en dat wordt beloond.”

“Volgend jaar wil ik opnieuw een stap vooruit zetten”, vervolgde Frison. “Ik weet dat ik mijn job goed doe, maar ik kan uiteraard nog groeien in de rol van helper. Als renner kan ik nog completer worden en daar wil ik volgend seizoen aan werken. Ik hoop ook een Grote Ronde te mogen rijden volgend jaar, dat zou goed zijn voor mijn ontwikkeling.”