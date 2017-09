Twee bewoners zwaargewond na brand in rusthuis

In Overijse is het medisch interventieplan vannacht in werking getreden na een brand in woonzorgcentrum Ofelia op de Nijvelsebaan. Alle bewoners werden snel geëvacueerd en naar ziekenhuizen of naar woonzorgcentra in de streek gebracht. Twee mensen zijn er erg aan toe. De brand was snel onder controle.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Een dertigtal bewoners kon heel snel met een bus van de gemeente overgebracht worden naar het OCMW-woonzorgcentrum Mariëndal dat op dat moment dienst deed als onthaalcentrum. De bewoners werden daar opgevangen in de cafetaria en daarna verdeeld over een aantal woonzorgcentra in de streek. Op dit moment hebben alle bewoners een opvangplaats.

De familie werd verwittigd. Wie nog niet kon bereikt worden en meer informatie wil over een familielid kan bellen naar WZC Mariëndal op het nummer 0490 64 63 77.