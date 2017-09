In Brazilië wordt het leger naar de favela's van Rio de Janeiro gestuurd omdat het geweld tussen drugsbendes en veiligheidsdiensten er geëscaleerd is. Ongeveer 950 soldaten zullen worden ingezet in de wijk Rocinha die zo'n 70.000 inwoners telt.

De bedoeling is dat de soldaten morgenvroeg zich opnieuw terugtrekken, zegt defensieminister Raul Jungmann. Vrijdag werden de scholen in de omgeving vroeger gesloten en vlogen er politiehelikopters boven de wijk. De Braziliaanse president Michel Temer vorderde in juli nog 8.500 troepen op voor Rio omdat het geweld de laatste maanden fel is toegenomen.

Het leger zou er tot het einde van het jaar worden ingezet, bijgestaan door nog eens 1.500 politieagenten en ander veiligheidspersoneel. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar zijn al zeker 2.700 mensen vermoord in Rio de Janeiro, tien procent meer dan het jaar voordien. Onder de slachtoffers waren ook meer dan 100 agenten. Door hevige besparingen op de politie zijn sommige wijken no-gozones geworden waar drugsbendes de plak zwaaien.