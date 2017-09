In Nieuw-Zeeland, een uitgestrekt land met amper 4,9 miljoen inwoners, zijn zaterdagochtend 9 uur (plaatselijke tijd) de stemlokalen geopend voor parlementsverkiezingen die zich onverwacht als "spannend" aanbieden. De strijd om de 120 parlementszitjes spitst zich toe op een duel tussen de conservatieve National Party van huidig premier Bill English en de Labour Party van Jacinda Ardern.

Ardern wist een 'Jacina-effect' onder het kiesvolk teweeg te brengen, reden waarom de strijd om de macht in Wellington geen uitgemaakte zaak is. Om 19 uur plaatselijke tijd (9 uur 's ochtends in België) sluiten de stemlokalen.

Eind juli stond de Labour Party nog op een schamele 24 procent, zaterdag dreigt Ardern de National Party, aan de macht in Wellington sinds 2008, van de troon te stoten. De meest recente peiling geeft English echter nog steeds een geruststellende voorsprong: 46 tegen 37 procent. Maar met het Nieuw-Zeelandse systeem van deels proportionele representatie zijn bokkensprongen niet uitgesloten: een andere peiling vorige week kende Labour 55 parlementszitjes toe, vier méér dan de National Party.



Voor een meerderheid zijn 61 zetels nodig. Sinds de introductie van een nieuw kiessysteem in 1996 is het tijdperk van de one party-rule in Nieuw-Zeeland definitief voorbij en dus, of nu English wint dan wel Ardern, zal de winnaar op zoek moeten gaan naar een coalitiepartner. Volgens de wet van de communicerende vaten is de stijging van Labour deels ten koste gegaan van de populariteit van de Green Party. De ecologisten scoren in de peilingen nog slechts zes procent en zweven aldus net boven de kiesdrempel. Het andere alternatief is de partij New Zealand First van de 72-jarige Winston Peters, zoals de naam al doet vermoeden rechtsnationalistisch en tegen de migranten. Zowel in 2011 als in 2014 koos NZF voor een huwelijk met de National Party.



Andere mogelijke kleine partners zijn de Maoripartij, de liberalen van ACT of de centrumpartij United Future. English volgde in december de populaire John Key op, maar heeft op acht maanden tijd geen sleutel gevonden om zijn saai imago op te krikken. Tot voor twee maanden hoefde dat ook niet, want de polls gaven de National Party een voorsprong van twintig procent op Labour.



En toen, op 1 augustus, kwam met de 37-jarige Ardern, die haar politieke carrière begon als medewerkster van oud-premier Helen Clark, een rood duiveltje uit de doos. Zij wist, zoals dat heet, een 'golf van sympathie' te veroveren en zich het epitheton 'charismatisch' te verwerven, met als gevolg dat zij wel eens de jongste premier van het land zou kunnen worden en de derde vrouwelijke premier ooit.



Bonus: Jacinda is momenteel zwanger. Zij speelt vooral de generatiekaart uit: oud en saai versus jong en sprankelend. English zelf beschouwt de Jacinda-manie als weinig meer dan gebakken lucht en meet zich het imago aan van de ernstige politicus die het moet opnemen tegen een tijdelijk mediafenomeen. English, in een vorig leven landbouwer, is 55 en zal niet overal zo saai zijn: hij is vader van zes. Als voormalig minister van Financiën onder Key speelt English de troef van de gezonde Nieuw-Zeelandse economie uit.



Enkel hij, zegt hijzelf, is in staat die economie gezond te houden. Ardern koos vooral voor maatschappelijke thema's als milieubescherming, goedkoop onderwijs en (sociale) huisvesting. Andere thema's die aan bod kwamen, zijn armoedebestrijding en de (ook Down Under)n groeiende ongelijkheidskloof , migratie, gezondheidszorg en, zoals steeds, belastingen. De National Party belooft belastingverlagingen - die zij na acht jaar aan de macht nog steeds niet doorgevoerd hebben ..., terwijl Labour vooral inspeelt op belastingen op kapitaal.



English gaf in deze dan toch een kleine blijk van zin voor (uiteraard kurkdroge) humor: telkens Labour met de slogan 'Let's do this' aankomt, riposteert hij met: zij bedoelen 'Let's tax this'. English heeft alleszins de geschiedenis tegen: het is meer dan een halve eeuw geleden dat een partij in Nieuw-Zeeland vier opeenvolgende verkiezingszeges kon behalen.