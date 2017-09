Bayern leek zegezeker maar laat alsnog punten liggen tegen het Wolfsburg van Casteels en Origi

In de Bundesliga heeft Bayern München vrijdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Wolfsburg op de zesde speeldag. Bayern leek met een 2-0 ruststand zegezeker, maar gaf zijn voorsprong toch nog uit handen in de tweede helft.

Nieuwbakken Wolfsburg-coach Martin Schmidt had tegen Bayern München een basisplaats in petto voor zowel Koen Casteels als Divock Origi. Landry Dimata viel naast de selectie.

In de eigen Allianz Arena kwam Bayern op voorsprong in de 33e minuut na een licht toegekende strafschop op Robert Lewandowski. De Poolse topschutter zette de elfmeter zelf om. Vlak voor rust verdubbelde Arjen Robben (42.) de score met een afgeweken schot.

Wolfsburg knokte zich in de tweede helft opnieuw in de wedstrijd toen Bayern-doelman Sven Ulreich, de vervanger van de langdurig geblesseerde Manuel Neuer, zich gruwelijk misrekende op een vrije trap van Maximilian Arnold (57.). Een dure misser van Ulreich, want in de 83e minuut was het invaller Daniel Didavi die Wolfsburg een punt bezorgde.

Origi werd na 85 minuten gewisseld, Casteels bleef de volledige wedstrijd tussen de palen staan.