John McCain verzet zich tegen nieuw voorstel om Obamacare te vervangen

De Republikeinse senator John McCain heeft vrijdag aangekondigd dat hij zich verzet tegen de laatste versie van een wetsvoorstel dat moet leiden tot de gedeeltelijke opheffing van Obama’s ziekteverzekering.

‘Ik kan niet stemmen voor het voorstel van Graham en Cassidy’, aldus McCain in een mededeling over het voorstel van zijn collega’s Lindsey Graham en Bill Cassidy. ‘Een wet die op zoveel levens een invloed heeft, verdient een aanpak waarbij de twee partijen betrokken worden. Ik vind dat we er beter aan doen samen te werken, Republikeinen en Democraten, aangezien we dat nog niet echt geprobeerd hebben.’ Als er nog maar één andere Republikeinse senator aankondigt tegen te zullen stemmen, wordt het opnieuw niets.

In een spannende stemming in juli verraste McCain al iedereen door zich aan te sluiten bij twee andere Republikeinse senatoren die zich ook verzetten tegen een eerdere poging om Obamacare af te schaffen. Binnen de Republikeinse partij bestaat al jaren veel ongenoegen over Obamacare, en als presidentskandidaat sloot Donald Trump zich al aan bij dat ongenoegen. Hij moest en zou, op de een of andere manier, Obamacare afbreken.

Toen er onvoldoende steun bleek in juli haalde Trump al keihard uit naar de rebellen in de eigen rangen.

De meerderheid in de senaat hoopte volgende week opnieuw te stemmen, voor de deadline van 30 september, de laatste dag van het fiscaal jaar 2017. Maar met een krappe meerderheid van 52 op 100 zetels kunnen de Republikeinen zich maar twee deserteurs permitteren. Rand Paul gaf eerder al aan tegen te zullen stemmen, en het is waarschijnlijk dat de gematigde Republikeinen Susan Collins en Lisa Murkowski ook nee zullen stemmen, maar zij hebben dat nog niet officieel kenbaar gemaakt.