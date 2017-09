De Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) verlaat tijdelijk het politieke toneel, omdat hij zijn alcoholverslaving niet onder controle krijgt . Hij is niet alleen. Het aantal probleemdrinkers dat ...

De Antwerpse schepen Ludo Van Campenhout (N-VA) verlaat tijdelijk het politieke toneel, omdat hij zijn alcoholverslaving niet onder controle krijgt . Hij is niet alleen. Het aantal probleemdrinkers dat hervalt, is groot. Er bestaat weinig onderzoek, maar ook na een behandeling grijpen veel alcoholisten opnieuw naar de fles.

‘We gaan ervan uit dat twee derde op de lange termijn hervalt’, zegt Frieda Matthys, diensthoofd psychiatrie aan het UZ Brussel. ‘Het gebeurt eigenlijk zelden dat een eerste poging tot stoppen een definitieve stop is.’

Dat is veel, maar het hoeft niet dramatisch te zijn. ‘Door herval leer je bij’, zegt Matthys. ‘Alcoholisme is een kwetsbaarheid waar je een leven lang moet mee omgaan.’

Ludo Van Campenhout vecht al jaren tegen zijn verslaving. In 2012 volgde hij een ontwenningskuur op Curaçao. ‘De beste ­investering ooit’, zei hij achteraf. Maar in maart ging hij op aandringen van de ­Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) weer in behandeling. Deze week kondigde hij aan dat hij zich opnieuw laat opnemen.

Afkickverschijnselen

‘Herval hoort helaas bij een verslaving’, zegt Hendrik Peuskens, diensthoofd van het team Verslavingszorg in de Psychia­trische Kliniek Alexianen Tienen. ‘Elke ­alcoholist is wel al eens hervallen. Therapie is dan de juiste keuze, om het risico te verkleinen.’

Niet iedereen heeft evenveel aanleg om alcoholverslaafd te worden. Wie impulsief is of vatbaar voor psychische problemen, loopt een verhoogd risico. Ook kinderen met ADHD en mensen die goed alcohol verdragen, ontwikkelen makkelijker alcoholisme.

Volgens het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) is 10 procent van de volwassen Vlamingen een probleemdrinker. ‘Een minderheid daarvan, ongeveer een op de tien, vindt zijn weg naar therapie’, zegt Matthys.

In een eerste fase is zo’n behandeling gericht op ontwenning, eventueel met medicatie om de afkickverschijnselen te beperken. Daarna volgt de belangrijkste fase: zicht krijgen op de oorzaak en het herkennen van risicosituaties. ‘Dat vraagt volharding’, zegt Peuskens. ‘Vaak gaat het in het begin goed. Mensen herpakken zich, denken na een tijdje dat ze gewapend zijn tegen hun verslaving.’

Precies daar schuilt de valkuil, want oude gewoontes halen je snel in. ‘Alcohol blijft altijd op de loer liggen’, zegt de psychiater.

Scheiding of ontslag

Stress door een scheiding of een ontslag kan een trigger zijn om weer te beginnen drinken. Ook sociale druk speelt een rol. ‘Als iemand al een hele tijd droog staat, vinden mensen vaak dat het wel genoeg is geweest. Ze dringen aan om een glas mee te drinken, en zo gaat de bal weer aan het rollen’, zegt Matthys.

Enkele glazen al kunnen een verslaving weer aanwakkeren. Er is een neurobiologische verklaring waarom de alcoholist zich moeilijk kan bedwingen. ‘Het frontale deel in de hersenen dat een belangrijke rol speelt in de impulscontrole, wordt verzwakt door overmatig alcoholgebruik’, zegt Matthys.

‘Een alcoholist die weer gaat drinken, kan zijn impulsen moeilijker controleren en raakt daardoor sneller de controle kwijt. Na een paar glazen verdwijnen alle remmingen. Voor je het weet, zit de alcoholist weer in de fase van daarvoor.’

Herstel van die frontale hersenkwab is mogelijk, maar het vergt jaren. Bovendien wordt het nooit meer als vroeger, zegt Matthys.

Nooit nog een druppel?

Mag een alcoholist dan nooit nog een glas drinken? Wetenschappers zijn het daarover niet eens. ‘Op de lange termijn is het makkelijker om geen druppel meer aan te raken en de afstand tot de verleiding zo groot mogelijk te houden’, zegt Peuskens.

Toch zijn er ook alcoholisten die hun verslaving onder controle hebben, en soms een glas drinken. ‘Alleen het aperitief meedrinken op restaurant, is voor sommigen na een tijd onthouding weer mogelijk. Voor anderen is dat nooit haalbaar’, meent Matthys.

‘Therapie verricht geen mirakels’, zegt Peuskens. ‘Er bestaat helaas geen wonderoplossing voor alcoholisme.’