Francken: 'Van mij mag iedereen van Groen en Ecolo verplicht een maand naar Auschwitz'

Theo Francken (N-VA) haalde vrijdag in Terzake en VTM opnieuw uit naar de jongerenafdeling van Ecolo na de verspreiding van een pamflet.

Francken, die net terug is van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York, reageerde vrijdagavond op de fotomontage waarin hij als nazi-officier te kijk werd gezet. De prent werd gemaakt door de Ecolo-jongeren, die zich vooralsnog niet distantieerden van het initiatief.

Kristof Calvo (Groen) zei het volgende aan Theo Francken: 'Ik zou daar niet voortdurend over twitteren, maar ik zou de auteur uitnodigen in de kazerne Dossin om hem de holocaust onder ogen te brengen', aldus Calvo. Francken was niet erg enthousiast. 'Jong Ecolo weigert zich te excuseren. Voor mij mogen ze allemaal verplicht een maand naar Auschwitz en Birkenau. Verplicht!'

'Men heeft hetzelfde gedaan met Pim Fortuyn'

Ook bij VTM reageerde Francken op de prent. ‘Als hier geen excuses voor komen, dan gaat dit ver voorbij aan het democratische fatsoen’, vindt de staatssecretaris. In Nederland werd er in de maanden voor de moord op Pim Fortuyn ook een echte campagne tegen de man gevoerd, vanuit links. Ik wil mezelf niét met Fortuyn vergelijken, maar voor je het weet staat hier ook iemand op die naar aanleiding van de hetze vindt dat ik ook maar moet “opgeruimd” of uit de weg geruimd moet worden. Dit moet stoppen.’

Aan het kabinet van de staatssecretaris in Brussel werd de voorbije nacht ook een tekst op de muur geklad die verwees naar zijn tweet over het ‘opruimen’ van het Maximiliaanpark. ‘Ik heb trouwens nooit gezegd dat ik de vluchtelingen wilde opruimen. ik wilde het park opruimen, én het probleem oplossen. Dat is verkeerd begrepen’, zei Francken nog eens in het interview.

Soedanezen

Francken herhaalde in Terzake ook dat het 'de logica der dingen' is dat Soedanezen teruggestuurd zullen worden, tenzij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zou oordelen dat de mensenrechten geschonden worden.

Studiogast Kristof Calvo (Groen) heeft vooral problemen met de identificatie: 'Wij zijn het ermee eens dat terugkeer het sluitstuk van een asielbeleid is. Maar we hebben een groot probleem met de identificatiemissie, omdat zo de bereidheid om asiel aan te vragen af neemt.'

Francken wierp Calvo voor de voeten dat ook Groen onder Verhofstadt I een Russische identificatiemissie had. Maar Calvo bleef erbij dat Francken en de Dienst Vreemdelingenzaken de Soedanezen beter moeten informeren over hun opties, en een minimaal respect moeten tonen voor de mensenrechten. 'En geen ambtenaren van de Soedanese overheid ons beleid laten uitvoeren.'

Francken repliceerde: 'Ik ben nog nooit veroordeeld voor mensenrechtenschendingen. Wij zijn al sinds begin dit jaar uitleg aan het geven aan de mensen in het Maximiliaanpark. Het probleem is dat deze mensen naar Engeland willen. En hun aanwezigheid vormt een veiligheidsrisico, vraag dat maar aan de vrachtwagenchauffeurs.'