Na een maand is kankerspecialist Johan Swinnen aangekomen in Compostela. Om zoon Pieter en andere kankerpatiënten een hart onder de riem te steken, liep hij met 840 door hen geschreven brieven naar het bedevaartsoord. Zijn reis leverde op het thuisfront onverhoopte resultaten op.

Kanker was al 25 jaar het studieobject van Johan Swinnen, toen in 2011 in het hoofd van zijn tienerzoon een tumor werd ontdekt. Pieters prognose was erg slecht, en zijn vader besloot ‘iets geks’ te doen als zijn zoon vijf jaar later nog in leven zou zijn.

Dat ‘geks’ werd uiteindelijk de actie ‘Post voor Compostela’, een looptocht van 2.400 kilometer naar het Spaanse Compostela. ‘Er is geen geschiktere bestemming dan Compostela voor mensen die zoekend zijn naar hoop’, vertelde Johan begin deze zomer in een gesprek met DS Weekblad.

De dag na de laatste herexamens vertrok Swinnen op zijn tocht, een equivalent van zestig marathons. Hij verteerde ook 23.000 hoogtemeters, ofwel drie keer de Mount Everest op en af. Hij moest op 25 september terug zijn voor het nieuwe academiejaar, en dat is hem gelukt: ‘ik had enkel wat problemen met blaren en een kleine blessure’, vertelde hij op Radio 1.

‘Heel veel mensen kracht gegeven’

De 840 brieven die Swinnen verzamelde met boodschappen van kankerpatiënten en hun naasten, hielden hem op de been. ‘Ik heb ’s avonds op mijn bed heel wat van die brieven gelezen, en ze gaven me vleugels. Het was een hele verantwoordelijkheid om de brieven af te leveren in Compostela, maar heel veel mensen laten mij ook weten dat het hen kracht heeft gegeven.’

Swinnen werd in Compostela opgewacht door de rector van de KU Leuven, Luc Sels, enkele kankerpatiënten, en uiteraard zijn vrouw Marianne en zoon Pieter. ‘Ik zal erg blij zijn als ik hen opnieuw in mijn armen kan sluiten’, aldus Swinnen.