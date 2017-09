Morgen vergaat de wereld (of toch niet?)

Als u nog dingen op uw bucketlist hebt: werk ze snel af, de zondigste eerst. Want u hebt nog slechts tot morgen. Immers, op 23 september vergaat de wereld.

Zeg dat Fox News het voorspeld heeft. En die kennen iets van voorspellingen. Toen ze zeiden dat die poespakkende, klimaatontkennende, omhooggevallen blaaskaak president van de Verenigde Staten zou worden, hebben we ook allemaal gelachen. Maar hadden ze gelijk!

Nu hebben ze bovendien de Bijbel achter zich. Want er staat geschreven: ‘Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren, en op aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de zee.’ Wat kan dat anders zijn dan de zeven Trappist-planeten, de zonsverduistering in de VS en de recente stoet orkanen?

En staat er niet geschreven: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd’? En jawel, op 23 september staan zon én maan én Jupiter in het sterrenbeeld Maagd.

En kom nu niet zeggen dat dit om de twaalf jaar gebeurt. Want deze keer is het op 23 september, een getal dat je zó uit de afmetingen van de Grote Piramide van Gizeh kunt halen, zei numeroloog David Meade aan Fox.

Hij had nog argumenten. Die perfide astronomen hebben geprobeerd om Planeet X weg te moffelen door Pluto uit de club van planeten te schoppen, waardoor nummer X (tien) gewoon 9 werd, en alle mystiek weg was. Maar intussen hebben ze toegegeven dat er daarbovenop nóg een planeet moet zijn. En dat is waar, want het heeft in De Standaard gestaan (DS 27 juni).

Dus toch een Planeet X! En ze ligt op ramkoers met de aarde, weet Meade (al heeft dat niet in De Standaard gestaan). Vreest en bibbert. En doe nog snel een extra klontje suiker in uw koffie. ‘t Zal uw laatste zijn.