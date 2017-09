Michaela Boev heeft vrijdag de dubbelfinale van het ITF-toernooi in het Bulgaarse Varna (gravel/15.000 dollar) gewonnen. Aan de zijde van thuisspeelster Dia Evtimova klopte ze het Brits-Bulgaarse paar Maia Lumsden/Julia Stamatova in 2-6, 7-6 (7/5), 10/3.

Het is voor Boev de zesde ITF-dubbeltitel in haar carrière. Eerder dit jaar schreef ze ook het toernooi in Madrid op haar naam.

Boev verloor eerder in de kwartfinales van het enkelspel in Varna van de Roemeense Miriam Bianca Bulgaru (WTA 608) in tweemaal 6-3.