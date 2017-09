Trump: ‘Kim Jong-Un is duidelijk een gek’

'Moskou is nog steeds overtuigd van het ontbreken van een alternatief voor een politieke en diplomatieke regeling van de Noord-Koreaanse kwestie. Er is geen andere oplossing mogelijk', zei Peskov. 'Alle andere manieren om deze kwestie aan te pakken kunnen ongewenste en zelfs catastrofale gevolgen hebben'.

Het Kremlin is ook 'bezorgd' omtrent de 'eerder ruwe verklaringen vol dreigementen (tussen Pyongyang en Washington’. 'Moskou roept alle betrokken partijen op terughoudendheid aan de dag te leggen om verdere escalatie te vermijden', aldus de presidentiële woordvoerder.

Peking van zijn kant heeft ook om stopzetting van de 'provocaties' tussen Amerikanen en Noord-Koreanen gevraagd. Na de jongste verklaringen van de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat de situatie op het Koreaanse schiereiland 'momenteel gevoelig en complex' is.

'Alle partijen moeten terughoudendheid betonen in plaats van te provoceren', zei Lu. Provocaties 'kunnen het probleem niet oplossen en tot vrede en stabiliteit leiden als zij heen en weer gaan'.

In een tweet omstreeks 12.30 uur Belgische tijd heeft Donald Trump opnieuw dreigende taal gesproken. 'Kim Jong-un, die duidelijk een gek is en die er niet om geeft zijn volk te laten verhongeren of te doden, zal als nooit tevoren worden getest'.

