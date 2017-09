SP.A: ‘Van Overtveldt besteedt fiscale controle uit aan grote advieskantoren’

Oppositiepartij SP.A is niet te spreken over het ‘samenwerkingsmodel’ van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) met de bedrijven. ‘In de praktijk komt dat neer op een uitbesteding van fiscale controle aan de grote advieskantoren zoals PwC, Deloitte en E&Y’, zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven. ‘Dit is een slag in het gezicht van de eerlijke belastingbetaler.’

Van Overtveldt wil al langer af van de klassieke controles van bedrijven. Afgelopen vrijdag besliste de federale regering dat de fiscus het geweer van schouder zal veranderen. Bedrijven die vooraf duidelijke fiscale afspraken maken met de fiscus, bezegeld in een convenant, zullen niet meer gecontroleerd worden. ‘Voor het eerst gaan we naar een samenwerkings­model tussen de ondernemingen en de fiscus. Dat moet het huidige conflictmodel vervangen’, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Met andere woorden: de fiscus als partner, niet als controleur.

Onbegrijpelijk, vindt SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven. ‘Zo’n horizontaal toezicht komt in de praktijk neer op een uitbesteding van fiscale controle aan de grote advieskantoren zoals PwC, Deloitte en E&Y. Dit is een slag in het gezicht van de eerlijke belastingbetaler’, reageert hij.

Volgens Vanvelthoven heeft het LuxLeaks-schandaal van belastingontwijkingen ‘nochtans duidelijk aangetoond dat die kantoren maar één doel voor ogen hebben: hun klanten zo veel mogelijk belasting laten ontwijken.’

We gaan fiscale controles radicaal anders aanpakken.

Een samenwerkingsmodel i.p.v een conflictmodel. https://t.co/I5sxZt1Vrj — Johan Van Overtveldt (@jvanovertveldt) September 22, 2017

‘Het is bijzonder cynisch om de advieskantoren de pet van fiscale controleur te geven terwijl ze zelf de schema’s voor belastingontwijking uitdenken en commercialiseren’, benadrukt het SP.A-Kamerlid. ‘En laat ons niet rond de pot draaien: het enige echte doel van horizontaal toezicht is om minder fiscale controles uit te voeren en zo te besparen op de administratie.’

Tegelijk verzet Van Overtveldt zich volgens SP.A nog altijd tegen een voorstel van richtlijn die openheid oplegt aan dezelfde advieskantoren over de agressieve fiscale constructies die ze opzetten. ‘Dit is een dubbele slag in het gezicht van de eerlijke belastingbetaler’, zegt Vanvelthoven.