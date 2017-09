Anonimiteit donor ter discussie

Voor het eerst heeft een Belgisch donorkind via commerciële DNA-databanken en stamboomonderzoek zijn biologische vader getraceerd. Dat de garantie op anonimiteit voor donoren niet waterdicht blijkt, zet de huidige wetgeving op de helling. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vrijdag.

De dertiger - die anoniem wil blijven - begon zijn zoektocht twee jaar geleden. Hij contacteerde de organisatie Donor Detectives en liet een speekseltest uitvoeren bij een commerciële DNA-databank. Daarna leverde een stamboomsite een opvallende match op. Na heel wat puzzelwerk kwam de dertiger te weten wie zijn vermoedelijke vader is, maar voorlopig heeft hij er nog geen contact mee opgenomen.

Dergelijke zoektochten zetten de huidige anonimiteitsgarantie van fertiliteitsklinieken op de helling. 'Genetische anonimiteit wordt een illusie', zegt fertiliteitsexperte en senator voor Groen Petra De Sutter.

Medisch filosoof Ignaas Devisch (UGent) ziet vandaag een groot spanningsveld rond de anonimiteit van donoren. 'De tijd dat sommige kinderen niet weten wie hun biologische ouders zijn, is voorbij, dat is voor iedereen wel duidelijk. Maar nieuwe technische mogelijkheden zorgen er nu voor dat bestaande donoren de beloofde anonimiteit zien wegvallen. Voor hen moeten we ook begrip tonen.'

'Net daarom is het jammer dat de meerderheid dit debat blokkeert', zegt De Sutter. Nochtans zijn alle partijen het eens over de nood aan een nieuwe wet, maar de meningen liggen te ver uit elkaar.