Dronken fietsers spelen rijbewijs niet automatisch kwijt

Rechters zijn vanaf begin oktober niet langer verplicht het autorijbewijs van dronken fietsers in te trekken. De wet, een initiatief van Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu, werd gisteren gepubliceerd in het Staatsblad.

Fietsers die voorheen in beschonken toestand betrapt werden door een agent, riskeerden een fikse geldboete en hun autorijbewijs werd automatisch ingetrokken.

Door de nieuwe wet is de rechter niet langer verplicht om die tweede maatregel toe te passen – let wel: hij kan het nog steeds doen. Volgens Lahaye-Battheu staat de straf vandaag vaak niet in verhouding tot het misdrijf.

‘Uiteraard willen we openbare dronkenschap niet aanmoedigen of goedkeuren. Maar er is geen verband tussen het fietsen en het rijbewijs. Bovendien kan je bij mensen zonder rijbewijs deze intrekking niet eens toepassen’, luidt het.

De wet treedt in werking op 1 oktober.