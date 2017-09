Belgische journalist uit Congo gezet

De Belgische journalist en documentairemaker Quentin Noirfalisse is dinsdagavond op de internationale luchthaven Kinshasa-N’Djili gearresteerd. De man werd uitgewezen uit het land, volgens persagentschap AFP voor ‘activiteiten die niet stroken met zijn status van buitenlander’.

De 31-jarige Quentin Noirfalisse heeft als onafhankelijk journalist een documentaire gemaakt omtrent de 65-jarige Congolese straatartiest Emmanuel Botalatala. Die heeft zichzelf tot ‘minister van Vuilnisbakken’ in Kinshasa uitgeroepen. Hij creëert zeer politiek getinte schilderijen en in reliëf aan de hand van afval dat de Congolese hoofdstad dagelijks produceert. Botalatala praat in de film onder andere over corruptie en het uitblijven van verkiezingen.

Noirfalisse was volgens het Franse persbureau AFP naar Kinshasa gegaan om er zijn film voor te stellen, toen hij gearresteerd werd. Volgens een Belgische bron zou Noirfalisse zijn gearresteerd toen hij op het punt stond het Midden-Afrikaanse land te verlaten.

Ondertussen werd de journalist het land uitgezet. Donderdagavond stapte de man op een vlucht van Brussels Airlines naar Brussel.

‘Wij zijn op de hoogte van zijn arrestatie eergisteren en onze ambassade volgt de situatie op’, bevestigde een woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken. Noirfalisse maakte gebruik van de consulaire hulp die de Belgische diplomatie aan Belgische staatsburgers geeft.

De Congolese autoriteiten verweten Noirfalisse volgens een topverantwoordelijke van de Congolese inlichtingendienst ANR ‘activiteiten die niet stroken met zijn status van buitenlander’.