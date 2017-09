Politie Oklahoma schiet dove verdachte dood die ‘bevelen negeert’

De 35-jarige Magdiel Sanchez is in de Amerikaanse staat Oklahoma doodgeschoten door twee politieagenten. Tevergeefs hadden de buren nog geroepen dat de man doof was.

Donderdagavond twee agenten van de politie van Oklahoma City op zoek naar een verdachte van een ongeval met vluchtmisdrijf, een zoektocht die hen in de straat van de 35-jarige Magdiel Sanchez deed belanden. Toen agenten Barnes en Lindsey merkten dat Sanches een metalen staaf van ruim een halve meter vasthad, schreeuwden ze hem toe die te laten vallen.

Maar in de plaats daarvan wandelde Sanchez, met de staaf in de hand, zijn voorportaal uit, richting de agenten. Die trokken hun wapens en bleven bevelen roepen, en door het rumoer kwamen enkele buren naar buiten. ‘Hij is doof, hij hoort jullie niet’, riepen ze de agenten toe, maar die boodschap bereikte de ontvangers nooit.

Tunnelvisie

Omdat het leek alsof Sanchez de bevelen van de politie negeerde, werd hij neergeschoten en niet veel later doodverklaard. In afwachting van verder onderzoek is agent Barnes, die het fatale schot loste, op administratief verlof geplaatst.

‘Voorlopig weten we nog niet wat op dat moment door de hoofden van de agenten ging’, aldus korpschef Bo Mathews. ‘In zulke situaties kan je snel in een tunnelvisie belanden. Het is dan niet gemakkelijk om te beseffen dat er geen gevaar is.’

‘Hij liep altijd rond met iets als een stok, er lopen hier veel zwerfhonden rond’, zegt een buurvrouw van Sanchez. De man was trouwens niet de verantwoordelijke voor het ongeval met vluchtmisdrijf. Dat had zijn vader veroorzaakt.