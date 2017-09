Valentino Rossi krijgt groen licht om te racen in GP van Aragon

Valentino Rossi mag zondag aan de start verschijnen van de Grote Prijs van Aragon, de veertiende manche van het Wereldkampioenschap MotoGP. Dat heeft zijn team Yamaha donderdag bekendgemaakt.

Rossi liep op 31 augustus een dubbele beenbreuk op door een val tijdens de training, maar revalideerde razendsnel. Maandag en dinsdag werkte de Italiaan op het circuit van Misano een oefensessie af om te zien of hij voldoende hersteld was van zijn blessure. Alles verliep voor de motorcoureur naar wens en volgens zijn medische staf is hij opnieuw klaar voor de strijd. Rossi moest in Spanje wel nog de toestemming krijgen van de medisch verantwoordelijke van het circuit, maar ook dat is nu in orde.

Rossi moest twee weken geleden de GP van San Marino overslaan. Hij staat na dertien races op de vierde plek in de WK-stand met 157 punten, 42 minder dan de Spaanse koploper Marc Marquez.