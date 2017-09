Roeselare start het nieuwe seizoen als favoriet, Maaseik en Aalst outsiders

Dit weekend start de EuroMillions Volley League aan een nieuw seizoen. Roeselare kan de zesde titel op rij pakken, maar ook Maaseik en Aalst zullen meestrijden.

Vorig seizoen leek Maaseik op weg om de volleybalhegemonie van Roeselare te doorbreken na winst in de Champions Cup, reguliere competitie en play-offs. Toch pakte Roeselare de hoofdprijzen door zowel beker als titel te verzekeren. Het lijkt erop dat het dit jaar opnieuw spannend wordt, met ook Aalst dat versterkt uit de zomer kwam.

In Roeselare veranderde er niet veel aan de basis die vorig jaar de titel pakte. Enkele nieuwe spelers breidden de kern uit en de bepalende spelers bleven. Daardoor blijven de West-Vlamingen de te kloppen ploeg. De spelers kennen elkaar en de coach ondertussen goed, maar vorig jaar waren ook mindere periodes.

Foto: BELGA

Maaseik behield met Bruno, Rychlicki en Maan drie spelers uit de kern van vorig jaar en vulde die aan met enkele talenten uit binnen- en buitenland. Daarbij onder meer Jolan Cox op de opposite, een plaats waar vorig jaar nog veel problemen waren door langdurige blessures en waar uiteindelijk zelfs Wout Wijsmans moest bijspringen. Het blijft echter afwachten hoe snel nieuwe coach Joel Banks, vorig jaar nog de assistent van Castellani, zijn ploeg kan laten draaien.

Foto: VDB

Een andere kandidaat voor de prijzen is Aalst. Dat versterkte zich vooral met Belgische ervaring op topniveau: Deroey op de libero, Claes op de hoek, Colson in het midden en Van Walle als opposite. De vraag in Aalst is of de kern breed genoeg is om het hele seizoen op drie fronten mee te strijden.

De strijd ligt alleszins open. Opvallend is dat toppers uit de Belgische competitie resoluut kiezen voor een Belgische hoofdaanvaller. Tuerlinckx, Cox en Van Walle waren al regelmatig smaakmakers op Belgische bodem, wat de competitie nog aantrekkelijker maakt.

Strijd om een plaats in de subtop barst los

Geen EuroMillions Volley League met tien zoals gepland, wel met negen na het afhaken van Antwerpen. Wat dat concreet betekent voor de andere ploegen, is op dit moment nog onzeker. Hoe de formule van de play-offs er zal uitzien ook.

Als de logica zich respecteert, zal Menen net onder de toppers standhouden. Het moet wel het vertrek van enkele sterkhouders opvangen, nadat onder meer Lemay, Sarnecki en Depovere andere oorden opzochten. Met Folguera aan de pas en Rikberg op de libero haalde het alleszins ervaren vervangers.

Haasrode Leuven zag in het tussenseizoen de buitenlanders vertrekken en ging op zoek op de Belgische markt: Huysegoms en Peeters keerden terug na één seizoen Antwerpen. Met Hofmans, Verstraete en Vanneste kwamen er drie jeugdinternationals bij de vaste kern.

Gent haalde net geen play-offs vorig jaar en zag heel wat spelers weggaan. Coach Klok bleef en de Oost-Vlamingen kunnen ook blijven genieten van de diensten van Lowie Stuer, het voorbije EK nog verkozen tot beste libero.

Weinig wijzigingen in Amigos Zoersel, dat blijft werken met een gelijkaardige kern en Jeroen Oprins als speerpunt. Met Dries Hoeyberghs is er wel een nieuwe coach om voor nieuwe impulsen te zorgen.

Ook in Borgworm waren er weinig inkomende transfers op te tekenen. De Luikenaren blonken vorig seizoen uit in play-off 2 en konden zich zo al snel van het behoud verzekerden.

Een andere verhaal bij die andere Waalse ploeg, Guibertin. De Waals-Brabanders eindigden vorig seizoen als laatste, maar zakten niet omdat Achel - kampioen in Liga B - weigerde te promoveren. Filip Van der Bracht en Brecht Van Kerckhove namen het roer over en ook de spelerskern ziet er helemaal anders uit. Daarbij valt vooral de naam van Seppe Baetens op, die terugkeert na een Frans avontuur.