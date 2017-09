EU: ‘Geen nood aan heronderhandeling atoomakkoord’

Het atoomakkoord met Iran is opnieuw een hot item op het hoogste internationale niveau nu de Verenigde Staten hebben laten uitschijnen dat een uitstap uit het akkoord niet ondenkbaar is. Federica Mogherini, de Europese hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, liet woensdag namens de EU verstaan dat er van een heronderhandeling geen sprake kan zijn.

De ministers van de landen die het akkoord in 2015 hebben ondertekend (Iran, VS, China, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland) ‘hoeven niet te onderhandelen over aanpassingen’ aan het atoomakkoord omdat ‘ze er allemaal mee hebben ingestemd om het akkoord te respecteren zoals het was’, zei Mogherini.

Tijdens zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties liet de Amerikaanse president Donald Trump zich negatief uit over dit akkoord en Iran in het algemeen. Ook zijn buitenlandminister Rex Tillerson zei niet veel later dat er aanpassingen nodig zijn aan het akkoord, want anders zouden de VS hun engagement niet kunnen verzekeren.

Ook de Franse president Emmanuel Macron liet zich woensdag tijdens een persconferentie ontvallen dat het akkoord uit 2015 niet voorzien was op de ‘regionale evolutie en de groeiende druk van Iran in de regio’.