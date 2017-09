Speciale aanklager eist documenten van Witte Huis

De speciale aanklager in het onderzoek naar Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, Robert Mueller, draait de duimschroeven aan. Hij heeft bij het Witte Huis een reeks documenten en e-mailgesprekken opgevraagd, onder meer over het ontslag van FBI-directeur James Comey. Dat schrijven de New York Times en de Washington Post woensdag.

Mueller heeft gegevens en documenten opgevraagd rond dertien punten. Behalve in het onverwachte ontslag van FBI-directeur Comey in mei, is Mueller onder andere geïnteresseerd in het aan de kant zetten van de in opspraak gekomen veiligheidsadviseur Michael Flynn en ontmoeting die Donald Trump had met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov. Daarin zou de Amerikaanse president geheime informatie hebben vrijgegeven.

Ty Cobb, de advocaat die Trump heeft ingehuurd om het Rusland-onderzoek te behandelen, is op dit moment bezig om alle gevraagde info te verzamelen. ‘We verlenen onze volledige medewerking. Meer kan ik niet zeggen’, zegt Cobb.