Bacquelaine zet N-VA pad in de korf

Zelfs al had hij het gewild, Daniel Bacquelaine (MR) besefte dat hij simpelweg geen opening meer kón laten. Na alle verwarring van de voorbije weken eisten de oppositiepartijen, de vakbonden, de burgers en zelfs de coalitiepartners duidelijkheid van de minister van Pensioenen. Hij liet daarom geen enkele ruimte meer voor interpretatie. ‘Neen’, zei Bacquelaine in een pittige zitting van de commissie Sociale Zaken. ‘De verstrenging van de pensioenberekening geldt níét voor werkloze 50-plussers, die uitzondering is opgenomen in het KB.’

De adviezen die gevraagd werden aan de gewesten en de Nationale Arbeidsraad (NAR) – een toegeving aan de N-VA nadat voorzitter Bart de Wever vorige vrijdag een bommetje onder het dossier had gelegd (DS 16 september) – zullen wel degelijk bestudeerd worden, maar kunnen ‘in geen geval’ leiden tot het terugdraaien van de uitzondering. Dat bevestigde Bacquelaine aan De Standaard. Zelfs niet als de adviezen zouden aantonen dat de kansen van werkloze 50-plussers om binnen het jaar een nieuwe job te vinden, enorm gegroeid zijn. ‘In dat hypothetische geval zullen we ongetwijfeld andere maatregelen nemen, mais cette décision est prise. Geen enkele meerderheidspartij zal erop terugkomen.’

Met die woorden maakte de minister een einde aan de vaudeville over het lot van oudere werklozen. Met elke uitspraak werd de chaos groter, documenten en cijfers waren (en zijn) niet voorhanden. ‘Ik geef toe: de communicatie had beter gekund’, erkende commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne (Open VLD) die zelf de kat de bel aanbond door te verkondigen dat werkloze 50-plussers wél zouden moeten inleveren. Waarop zijn voorzitster Gwendolyn Rutten hem terugfloot en het spel op de wagen zat (DS 4 en 5 september). De oppositie rook haar kans en lanceerde het ene schot na het andere. Een ongemeen scherpe Bacquelaine beschuldigde Karin Temmerman (SP.A) van ‘liegen en misleiden’. Temmerman pikte dat niet: ‘Zonder de oppositie en de vakbonden zou er nu geen uitzondering zijn voor oudere werklozen!’

Hallo N-VA?

Met zijn klare taal gooit Bacquelaine onvermijdelijk de deur dicht voor coalitiepartner N-VA. Die eiste dat het dossier begin 2018 opnieuw op tafel komt, en hoopt met de adviezen een hefboom te hebben om de uitzondering op te heffen.

‘In tegenstelling tot in Venezuela zijn KB’s bij ons niet eeuwigdurend’, probeerde Van Quickenborne nog een opening te laten. De kans dat er nog iets verandert, lijkt uitgesloten. CD&V en Open VLD zullen de ‘solidariteit’ niet lossen en Bacquelaine zelf is meer dan duidelijk. De MR-minister heeft aan de voorbije weken ongetwijfeld hét trauma van zijn politieke carrière opgelopen, hij wil niet nog eens beschuldigd worden van onduidelijkheid.

De Vlaams-nationalisten reageren opmerkelijk gelaten. Deze veldslag mag dan verloren zijn, ze blijven strijden voor een ander pensioensysteem. ‘Bacquelaine kan niet ontkennen dat binnen de regering afgesproken is om het dossier weer te bekijken als de adviezen er zijn’, aldus Kamerlid Jan Spooren. ‘Maar natuurlijk: als het drie tegen één blijft, zal er niets aan de uitzondering gewijzigd worden. Dat geef ik toe. Anderzijds hebben wij nooit gezegd dat ons standpunt te nemen of te laten is, er zijn andere mogelijkheden dan sleutelen aan het pensioen van werkloze 50-plussers.’

Het geplande pensioenconclaaf gaat in elk geval door, ‘want de discussie over de gelijkgestelde periodes is veel breder. Misschien kunnen we nog deze regeerperiode komen tot een beperking van die gelijkstelling, zoals in de buurlanden. Als de emoties zijn weggeëbd, keert hopelijk de rede terug