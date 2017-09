Hannelore Vens heeft haar nieuwe hightech beenprotheses gekregen. In het VTM-programma 'Over Winnaars' beklom ze de Machu Picchu in Peru met zulke protheses - geleend, ze kon ze niet kopen, want ze kosten 90.000 euro. De luisteraars van Qmusic hebben daarna het geld ingezameld.