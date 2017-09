Toch geen ‘allochtone’ scouts

Dat er in Antwerpen een nieuwe scoutsgroep wordt opgericht ‘voor allochtonen’ is een misverstand, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen in een reactie op eerdere berichtgeving.

Het woord “allochtoon” heeft in eerdere communicatie over de nieuwe scoutsgroep te veel nadruk gekregen’, zegt Jan Van Reusel, communicatiedirecteur van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hij stuurt daarmee zijn eerdere communicatie over de zaak bij. Eerder bevestigde hij nog dat er een aparte groep voor allochtonen komt, ‘omdat er voor veel allochtonen een grote drempel is naar onze werking’.

Gevraagd naar meer uitleg daarover zei hij gisteren dat een aparte groep vergeleken kan worden met gescheiden groepen voor meisjes en voor jongens. ‘Als die groepen nodig zijn omdat leden zich daar comfortabeler bij voelen, dan is dat goed. Al die groepen samen kunnen bijdragen tot de diversiteit van het geheel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.’

Geen segregatie

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) reageerde niet laaiend enthousiast. In Het Nieuwsblad zei ze: ‘Onze samenleving kampt al genoeg met segregatie. Onze jeugdwerking moet geen verschillen maar gelijkenissen benadrukken en andere culturen net dichter bij elkaar brengen.’

Districts- en gouwleiders in Antwerpen trokken de communicatiedirecteur aan de mouw. Ze voelden de noodzaak om de puntjes op de i te zetten. Een aparte groep, enkel voor allochtone scouts, is nooit de bedoeling geweest. Het initiatief gaat ook niet uit van de bestaande scoutsgroepen.

Het betreft een idee dat nog in de kinderschoenen staat, maar dat gedragen wordt door bewoners en oud-scoutsleiding in Antwerpen-Noord, in een wijk met veel bewoners van diverse origine. Zij willen daar graag een nieuwe scoutsgroep oprichten, die verankerd is in de wijk en er tegelijk een afspiegeling van vormt.

Fatima én Jan

De initiatiefnemers hopen zoveel mogelijk kinderen en jongeren uit de buurt aan te spreken: om lid te worden, maar ook om verantwoordelijkheid op te nemen in de leiding van de groep. Uiteindelijk zou de nieuwe scoutsgroep, zoals elke groep in Vlaanderen, openstaan voor zowel Fatima als Jan.

Van Reusel sloot zich daar gisteravond bij aan en beklemtoonde dat het om een inclusief verhaal gaat. ‘Scouts en Gidsen is er voor iedereen, van overal.’

De regionale gouwwerking van Scouts en Gidsen Vlaanderen wil de nieuwe groep uitdrukkelijk ondersteunen ‘om er een positief verhaal van te maken’. En vraagt nu rust, begrip en krediet om dit sereen alle kansen te geven.