Yamaha stoomt Valentino Rossi klaar voor start GP van Aragon

Valentino Rossi (Yamaha) hoopt zondag aan de start te kunnen verschijnen van de Grote Prijs van Aragon, de veertiende manche van het Wereldkampioenschap MotoGP. De Italiaan, die op 31 augustus een dubbele beenbreuk opliep door een val tijdens de training, heeft van zijn arts groen licht gekregen om naar Spanje af te reizen waar donderdag de testritten van start gaan. Rossi moet in Spanje wel nog de toestemming krijgen van de medisch verantwoordelijke van het circuit.

Rossi werkte maandag en dinsdag op het circuit van Misano een oefensessie af om te zien of hij voldoende hersteld was van zijn blessure. Alles verliep voor de motorcoureur naar wens en volgens zijn medische staf is hij opnieuw klaar voor de strijd.

Toch neemt Yamaha het zekere voor het onzekere. Als Rossi niet fit wordt bevonden, zal Michael Van Der Mark zijn plaats innemen. Het zou het debuut zijn van de Nederlander in de MotoGP.