Aanrander Maximiliaanpark aangehouden

Begin september kreeg de lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene de melding dat een man die zich in het Maximiliaanpark voordoet als vrijwilliger, ongepast seksueel gedrag vertoont. In een persbericht klinkt het dat hij intussen werd geïdentificeerd.

Zodra de klacht binnenkwam, heeft de politie het federale parket ingelicht en werd er onmiddellijk een opsporingsonderzoek gestart. Vrij snel kon de man geïdentificeerd worden als de M.D., van Belgische nationaliteit en geboren in 1953. ‘Deze man is reeds gekend bij het gerecht voor gelijkaardige feiten en werd hiervoor reeds veroordeeld‘, klinkt het in een persbericht.

De grote moeilijkheid lag er evenwel in om slachtoffers te identificeren. ‘Deze slachtoffers bevinden zich in een uiterst kwetsbare positie, niet in het minst omdat zij zich illegaal in ons land verblijven. De vertrouwensrelatie die de aanwezige hulpverleners met de slachtoffers hebben weten op te bouwen en de vertrouwensrelatie tussen deze vrijwilligers en de politie, heeft er uiteindelijk toch toe geleid dat minstens één slachtoffer kon verhoord worden.’

Op 14 september 2017 heeft het parket een onderzoeksrechter de opdracht gegeven de feiten van ‘aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen op minderjarigen tussen de 16 en 18 jaar oud’ te onderzoeken. Woensdag vond een huiszoeking plaats en werd de man van zijn vrijheid beroofd en verhoord. Hij ontkent de feiten evenwel.

Na verhoor werd M.D ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. Die stelde de man in verdenking voor de feiten, waarna hij onder aanhoudingsmandaat geplaatst werd. Hij zal binnen de 5 dagen voor de raadkamer dienen te verschijnen.