Marie Benoit (WTA 468) heeft woensdag de strijd moeten staken in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Franse Saint-Malo (gravel/60.000 dollar). De kwalificatiespeelster moest bij een 2-3 tussenstand tegen de Zwitserse Patty Schnyder (WTA 164) opgeven.

Benoit komt -nomaliter- later op de dag nog in actie aan de zijde van Kimberley Zimmermann in de kwartfinales van het dubbelspel. De Zweedse Cornelia Lister en de Spaanse Maria-Teresa Torro-Flor, de vierde reekshoofden, vormen hierin de tegenstanders.