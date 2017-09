De Waalse waterproducent Spadel maakte gisteren bekend dat het fors gaat investeren in een nieuwe productielijn in de fabriek in Spa. Eén van de redenen is de sterke groei van het vrij nieuwe productengamma ...

Gearomatiseerd water of water met een smaakje aan. De consument lust er steeds meer van. Maar goedkoop is het niet. Bij Spa kost een citroen omgerekend 17 euro, bij Perrier is dat 14,70 euro.

De Waalse waterproducent Spadel maakte gisteren bekend dat het fors gaat investeren in een nieuwe productielijn in de fabriek in Spa. Eén van de redenen is de sterke groei van het vrij nieuwe productengamma gearomatiseerd water, bekend als Spa Touch Of.

‘De consument beseft dat hij meer water moet drinken voor zijn gezondheid. Maar niet iedereen ziet het zitten om anderhalve liter water per dag te drinken. Door er een smaakje aan toe te voegen, lukt dat wel’, zegt Jean-Benoît Schrans, woordvoerder van Spadel.

Volgens het onderzoeksbureau GfK is de markt van gearomatiseerd water in België goed voor 21,6 miljoen liter. Vorig jaar groeide de markt met 78 procent. Water ging 4,9% vooruit, softdrinks 7,1%.

Het was Perrier dat al in 2007 voor het eerst Perrier Citroen lanceerde, maar Spa sprong pas in 2013 op de trend. ‘Voor Perrier was dat een bijproduct. Wij hebben er een echte nieuwe productcategorie in België van gemaakt’, zegt Schrans. Spa lanceerde vanaf 2014 elk jaar twee nieuwe samen. Het startte met citroen en munt en ondertussen zijn er zeven smaken. De recentste die er bij kwam was kokosnoot.

Foto: getty images/istockphoto

De flesjes gearomatiseerd water leveren Spa ook een iets hogere marge op. Spadel geeft er geen informatie over. ‘De winkels hanteren hun eigen prijsbeleid. In functie van de winkel waar je shopt, is het een andere prijs. En in de horeca zal dat een nog andere prijs zijn.’ In een bekende supermarkt is het prijsverschil tussen geen gewoon flesje Spa bruis van 50 cl en de gearomatiseerde versie 26,5 cent. In dat prijsverschil zit wel 3,40 cent aan suikertaks alhoewel het product suikervrij is.

99,9 procent water

Een flesje gearomatiseerd water van Spa bestaat voor 99,9 procent uit water. In een flesje met citroensmaak kan dus maximaal 0,05 cl citroen zitten. Spa kan dus in principe met één citroen 75 flesjes smaak geven. Dat wil zeggen dat je als consument voor die citroen 17,32 euro betaalt bij Spa.

Een gewone Perrier van 50 cl kost 0,51 euro en in citroenversie is dat 74 cent of een verschil van 23 cent. Exclusief suikertaks wordt dat 19,60 euro. Als Perrier ook met één citroen 75 flesjes smaak kan geven, betaal je als consument 14,70 euro voor die citroen. Ook de distributiemerken zijn op de trend van het gearomatiseerd water gesprongen. 50 cl Boni citroen bij Colruyt kost inclusief taks 0,49 cent of 27 cent meer dan het gewone licht bruisend water. Of je citroen kost er omgerekend 17,70 euro.

Een consument zou natuurlijk in plaats van zelf citroenen te persen ook een flesje citroensap kunnen kopen en toevoegen. Dat kost 0,39 euro voor een fles van 25 centiliter. En in een flesje gearomatiseerd water zit slechts 0,05 cl toegevoegd sap.

Maar Spa blijkt geen citroenen uit te persen, zegt de woordvoerder. ‘Wat we toevoegen is een natuurlijk sterk aroma’, zegt Schrans. ‘Het is een sterk aroma waardoor we er niet veel van nodig hebben om het water op smaak te brengen.’ Volgens de woordvoerder van Spa zit er geen suiker in het gearomatiseerd water.

40 procent marktaandeel

De verkoop van het gearomatiseerd water stijgt snel. ‘Vorig jaar steeg de verkoop met 70 procent.’ In België verkoopt Spa per jaar nu al 10 miljoen liter gearomatiseerd water. Ook in Nederland stijgt de vraag snel. ‘Het bewustzijn bij de mensen is er dat een suikervrij product gezonder is.’ De totale verkoop inclusief Nederland is meer dan 20 miljoen liter. Maar dat blijft bescheiden op een totaal volume van 440 miljoen liter water.

‘We zien het snel groeien. Ook dit jaar gaat het hard, maar die cijfers maken we pas eind dit jaar bekend.’ Spa schat dat het in België een marktaandeel heeft van 40 procent in de markt van gearomatiseerd water. De groep investeert bijkomend in zijn Belgische fabriek om aan de vraag te kunnen voldoen. Andere waterproducenten volgen het voorbeeld van Spa. Ook Chaudfontaine brengt nu gearomatiseerd water op de markt. En ook de winkelketens hebben in hun gamma huismerken gearomatiseerd water opgenomen.

Spadel betreurt dat de gearomatiseerde waters onder de suikertaks vallen alhoewel er geen suiker in zit en ook geen zoetstof. Het gaat om een heffing van 6,81 cent per liter. De regering besloot in het zomerakkoord de taks te verhogen tot naar schatting 12 cent per liter maar voor gearomatiseerd water blijft het oud tarief geldig.

‘Als gearomatiseerd water een aparte categorie is waarin geen zoetstof of suiker zit, dan moet de taks gewoon nul cent per liter zijn als de inzet de gezondheid van de mensen is’, zegt David Marquenie van de sectorfederatie Viwf. ‘De suikertaks zorgt voor meer grensverkopen en meer inflatie in België.’