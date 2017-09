Melania kan niet lachen met dit reclamebord

‘Stel u voor hoe ver u kunt geraken met een beetje Engels.’ Die slogan stond op grote reclameborden in de Kroatische hoofdstad Zagreb met een foto van Melania Trump. Haar advocaat dreigde met juridische stappen.

De reclameborden maakten deel uit van een marketingcampagne van een taalschool in Zagreb. Met een verwijzing naar de first lady probeerden ze Kroaten te overtuigen om Engels te leren.

De Sloveense advocaat van Trump eiste dat de reclameborden onmiddellijk zouden worden verwijderd. ‘Ik ben tevreden dat ze toegeven dat ze de wet hebben overtreden en bereid zijn om de reclameborden en Facebookadvertenties te verwijderen’, zegt Nataša Pirc-Musar.

Omdat ze al vaker in advertenties en op producten is opgedoken, heeft Trump een advocatenkantoor ingeschakeld om haar afbeelding te beschermen. Melania Trump is uit Slovenië afkomstig.

De taalschool ontkent dat ze met de first lady wou spotten. ‘Het was positief bedoeld, om haar als een rolmodel te tonen’, zegt een woordvoerder. Dankzij de nationale en internationale aandacht was de campagne volgens hem toch een groot succes.