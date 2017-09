Kijkers van de Duitse soap Sturm der Liebe, elke dag goed voor 150.000 verstokte fans op Vitaya, wacht vanavond een bijzondere aflevering. Superfan Jean-Marie Pfaff (63) en zijn vrouw Carmen (61) duiken op in de soap. 'Ik mis geen enkele aflevering.'

Het blitzbezoek van Jean-Marie Pfaff en zijn vrouw Carmen aan de set van Sturm der Liebe dateert al van bijna twee jaar geleden, maar de bewuste aflevering komt pas nu in Vlaanderen op het scherm. Volgens het verhaal komt het bekende koppel overnachten in Hotel Fürstenhof. 'Meedoen in Sturm der Liebe was altijd een droom van ons', vertelt Jean-Marie. 'Al jaren zijn Carmen en ik grote fans. Voor de opnames moesten we wel naar Beieren, waar de studio’s zijn. Maar dat was geen enkel probleem. Ik heb er ontzettend veel supporters, die me destijds hard steunden toen ik bij Bayern in het doel stond. Veel van die mensen kijken ook naar de reeks. Alleen al om hen te bedanken had ik meegedaan in hun favoriete reeks.'

Dat de serie een beroep deed op Pfaff is niet onlogisch. Jean-Marie is nog steeds razend populair in Duitsland, hij was er zes jaar lang (van 1982 tot 1987) doelman bij Bayern München. 'Maar ik had eens tegen een vriend laten vallen dat ik wou meedoen, en die heeft dan vervolgens de makers verwittigd.'

Natuurlijk overkomen

Pfaff (63) en zijn vrouw verbleven er twee dagen. 'Eerst om de tekst te repeteren, en de volgende dag was de opname. Actrice Birte Wentzek, die de rol van Poppy speelt, heeft me nog geholpen met de voorbereiding. Op iets meer dan een uur stonden de scènes erop. Ik ben zelf heel benieuwd naar het eindresultaat, want Carmen en ik hebben die aflevering natuurlijk ook nog niet gezien. Ik weet nog wel dat we hotelgasten speelden die bij Alfons en Hildegard in Hotel Fürstenhof kwamen logeren.'

Dat het in het Duits was, vormde geen probleem. 'Dat kan ik ondertussen wel. We moesten vooral goed anticiperen op de vragen van de personages, en zien dat het natuurlijk overkwam. Ach, we hebben niets dan goede herinneringen aan het bezoek. We kregen zelfs een rondleiding in de studio’s.'

Onze voormalige nationale doelman zegt dat hij alle verhaallijnen van de reeks kent. 'Omdat ik al jaren geen enkele aflevering mis. Dat zit zo: Carmen is sinds haar osteoporose al enkele jaren bedlegerig. Op een dag was ze naar Sturm der Liebe aan het kijken, en ik moest meekijken omdat het zo’n schoon programma was. Met enige tegenzin begon ik mee te kijken, en ik ben niet meer gestopt. Toen ik dat in Duitsland vertelde, wilden ze me eerst niet geloven. Maar ik ken alle personages bij naam. Sturm der Liebe is bij ons elke dag om 17.30 uur vaste prik.'