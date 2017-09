Collega’s wisten niets af van zieke man Sabine Hagedoren

Weervrouw Sabine Hagedoren (49) heeft de ziekte van haar man jarenlang stilgehouden op het werk. Dat vertelt ze in Die Huis, dat volgende week dinsdag wordt uitgezonden.

Sabine Hagedoren verloor in juli van vorig jaar haar man Jurgen, met wie ze twaalf jaar getrouwd was en twee kinderen heeft. In het Eén-programma Die Huis, dat vanaf volgende week dinsdag te zien is, vertelt ze dat zo goed als niemand op de VRT op de hoogte was van haar situatie.

'Op het werk ben ik het maar gaan zeggen op een paar weken voor hij (haar man, nvdr.) gestorven is. Ik wilde dat niet zeggen. De dagen dat ik ging werken, was ik met mijn werk bezig. Ik wilde een deel van het geheel zijn, niet die vrouw van wie de man heel ziek is. Mijn vrienden wisten het, op het werk niet. Daardoor kun je nog gewoon onnozel zeveren op de middag, anders gaan die zich misschien inhouden, dat is precies wat ik niet wilde. Je hebt zuurstof nodig, daar haalde ik mijn zuurstof. Op die manier kon ik het volhouden, voor mij werkte dat.'

Volgens tv-maker Eric Goens wou Sabine Hagedoren één keer over haar verlies praten, in Die Huis. Ze wou dat op 23 april doen, de verjaardag van haar trouwdag. Die Huis werd opgenomen in Wellington in Zuid-Afrika. Daar liggen ook de Napier Vineyards, de wijngaarden die Sabine Hagedoren met haar man Jurgen wou bezoeken omdat zijn favoriete wijn er gemaakt wordt.