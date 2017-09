Open VLD wil niet weten van tijdskrediet voor grootouders

Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert wil niet weten van het voorstel van zijn CD&V-collega Stefaan Vercamer om het vergoed tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen.

CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer vindt dat ook grootouders van de overheid tijdskrediet moeten krijgen om voor hun kleinkinderen te zorgen.

Ouders kunnen vandaag al tijdskrediet nemen, maar dat geldt nog niet voor grootouders. ‘Nochtans zou dat helpen om de druk op jonge gezinnen te verlichten’, denkt Vercamer, die het nieuwe zorgmotief wil invoeren voor wie kleinkinderen tot 18 jaar oud heeft. ‘We moeten tweeverdieners helpen gezin en werk te combineren. Dat doen we met kinderopvang, maar dat kan ook via de grootouders met het zorgverlof (of tijdskrediet, red.).’

Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert wil daar echter niet van weten. 'Hij zegt niet waar hij het geld wil halen voor deze maatregel, dus kan die er maatregel er ook niet komen. Dit is de mensen een rad voor de ogen draaien', klonk het woensdag scherp in De Ochtend (Radio 1).

Lachaert wijst erop dat de maatregel niet budgettair neutraal is. Indien de toegang tot het tijdskrediet wordt versoepeld, zullen ook meer mensen er gebruik van willen maken, aldus de Open Vld’er. Voor de liberalen is het tijdskrediet voor grootouders alvast geen prioriteit. Zo wil Open Vld eerst werk maken van adoptieverlof en pleegzorg.

