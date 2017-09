Erdogan wil meer geld van Europa voor opvang Syrische vluchtelingen in Turkije

Turkije heeft meer geld nodig van de Europese Unie voor de opvang van de miljoenen Syrische en Iraakse vluchtelingen in het land. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan dinsdag aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. ‘We hebben onvoldoende hulp gekregen van de internationale gemeenschap, en zeker niet van de Europese Unie’, was Erdogan ferm.

Volgens de president gaf de Turkse regering meer dan 30 miljard dollar uit aan vluchtelingenhulp, terwijl het slechts 820 miljoen dollar van de beloofde 3 miljard heeft gekregen van de Europese Unie voor de periode 2016-2017.

Turkije vangt 3 miljoen Syrische en 200.000 Iraakse vluchtelingen op. Erdogan vraagt aan andere landen om hen met die ‘last’ te helpen en verzekert hen ervan dat het hulpgeld niet in de Turkse begroting terechtkomt.

Jemen en Libië

Daarnaast kwam Erdogan in New York terug op de conflicten die woeden in Jemen en Libië en zijn bezorgdheid over de ontwikkeling van terreurorganisaties in de regio. ‘De wereld, en vooral Europa, zal blootgesteld worden aan nog grotere bedreigingen als dezelfde fouten die in Syrië werden gemaakt, herhaald worden in Libië’, besloot de Turkse president.