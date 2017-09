Moedig MVV kan ondanks twee treffers van Mmaee niet stunten tegen AZ

AZ heeft zich dinsdagavond in de eerste ronde van de KNVB-beker niet laten verrassen door het Belgische getint MVV Maastricht. Centrale verdediger Samy Mmaee scoorde twee doelpunten voor de tweedeklasser, die in eigen huis met 2-3 onderuit ging tegen het AZ van Stijn Wuytens en coach John van den Brom.

Met een rake kopbal scoorde Mmaee (34.) de 1-1. De belofteninternational maakte in de tweede helft opnieuw gelijk met een acrobatisch doelpunt. In de slotminuten ging MVV dan toch onderuit, Wout Weghorst stelde de zege veilig voor AZ. Behalve Mmaee startten ook Christophe Janssens, Alessandro Ciranni, Pieter Nys, Marvin Ogunjimi en Jordan Okita bij de thuisploeg. Wuytens maakte voor de Alkmaarders de match vol.

Tweedeklasser RKC Waalwijk kon in de competitie nog niet winnen, maar zorgde in de eerste ronde van de beker wel meteen voor een stunt door Eredivisionist Sparta Rotterdam uit te schakelen. Invaller Dylan Seys, die Club Brugge afgelopen zomer transfervrij verliet voor RKC, scoorde met zijn eerste baltoets het enige doelpunt van de partij. Hij kwam in de 63e minuut op het veld. Mohamed Mezghrani maakte de partij vol. Voor Sparta stond Loris Brogno in de basis, hij werd in de 69e minuut gewisseld.

Heracles liet zich niet verrassen en won bij 0-2 bij amateurclub Rijnsburgse Boys. Bram Castro hield zijn netten schoon, Dries Wuytens en Dario Van Den Buijs kwamen bij de eersteklasser niet van de bank.

Tweedeklasser FC Den Bosch, met de Belgen Bart Biemans, Jonas Heymans en Muhammed Mert tussen de lijnen, geraakte niet zonder slag of stoot voorbij de amateurs van Zwaluwen. Biemans (52.) opende de score en zag Den Bosch naar een 0-3 voorsprong klimmen. In de slotminuten keerde Zwaluwen nog terug tot 2-3, maar daar bleef het bij.

Jordy Vleugels werd met tweedeklasser Dordrecht uitgeschakeld door amateurclub GVV Veenendaal (1-0). Tweedeklasser Cambuur, met Marvin Peersman en Mathias Schils de hele match tussen de lijnen, wonnen met 1-5 op het veld van reeksgenoot Helmond Sport. Voor Arne Naudts en Jason Bourdouxhe zit het bekerverhaal er daardoor al op. De Belgen van FC Eindhoven bekeren wel voort na een 0-1 zege in Nijkerk. Maxime Gunst, Sebastiaan De Wilde, Hervé Matthys, Fries Deschilder, Alessio Carlone, Dennis Van Vaerenbergh en Elton Kabangu startten in de bassis. Tibeau Swinnen en Jellert Van Landschoot vielen in.