Antwerp voorbij Lierse naar 1/8e finale Croky Cup, ook STVV en KV Kortrijk door na knotsgekke wedstrijden

In een bijna uitverkochte Bosuil heeft Antwerp zich geplaatst voor de 1/8e finales van de Croky Cup. The Great Old won met 2-0 van Lierse (1B). Borges en Arslanagic scoorden voor Antwerp. Ook KV Kortrijk plaatste zich voor de volgende ronde, na een spectaculaire 5-3 overwinning tegen Entente Durbuy (2e amateurliga). STVV kon pas na verlengingen winnen van OHL, dat eindigde met negen man. De loting voor de 1/8e finale is donderdag, na de laatste wedstrijd: Charleroi - La Louvière.

In een kolkende Bosuil gaf Laszlo Bölöni een basisplaats aan debutanten Aurélio Buta en Joaquin Ardaiz. Ook Jelle Van Damme stond in de basis, op zijn geliefkoosde linksback. Bij Lierse zette Fred Vanderbiest Nico Binst verrassend op de bank, Wolke Janssens kreeg de voorkeur voorin. Frederic Frans is enkele weken out met een blessure aan de voet.

Aan de rust stond het nog steeds 0-0, Lierse frustreerde Antwerp met een goeie organisatie. De Uruguayaan Joaquin Ardiz liet mooie dingen zien bij zijn debuut, maar kwam niet tot scoren. Lierse kreeg de beste kans van de eerste helft via Wolke Janssens, de huurling van STVV deed de netten niet trillen.

In de tweede helft besliste Antwerp de wedstrijd met twee doelpunten in het laatste kwart, eerst werkte Borges de bal binnen na een corner van de ingevallen Geoffrey Hairemans, vijf minuten voor affluiten bezorgde diezelfde Hairemans Antwerp de zege met een tweede assist, ditmaal kopte Arslanagic binnen. Lierse kwam in het slot bijna nog terug in de wedstrijd, maar Allach knalde na een knappe actie de bal tegen de deklat.

STVV heeft dinsdagavond met veel moeite de achtste finales van de Beker van België bereikt. De Truienaars klopten na verlengingen 1B-club OH Leuven met 4-2. De Leuvenaars speelden de hele verlengingen met z’n negenen na rode kaarten voor Schuermans en Boulenger.

Sint-Truiden leek na vier minuten op weg naar een makkelijke avond toen Botaka voor de 1-0 zorgde. De Haspengouwers verzuimden de score echter verder uit te bouwen en tien minuten na rust maakte Persoons gelijk voor OHL. Het was voor de van Lokeren overgekomen middenvelder zijn eerste goal in Leuvense loondienst.

STVV zette vervolgens alles op alles om toch nog de winst binnen te halen binnen negentig minuten, maar ondanks rode kaarten voor Schuermans (65.) en Boulenger (87.) slaagde het daar niet in.

Tijdens de eerste verlenging leek Goutas (104.) toch nog voor de beslissing te zorgen, maar Storm (105.+2) tekende voor een verrassende gelijkmaker voor de negen Leuvenaars. In de tweede verlenging was de kaars van de troepen van Dennis van Wijk dan toch uit en legde Vetokele met twee goals (107. en 112.) de eindstand vast op 4-2.

Yannis Anastasiou gunde enkele spelers rust, waardoor onder anderen Sébastien Bruzzese, Jérémy Perbet en Lucas Rougeaux hun eerste basisplek kregen bij Kortrijk. Die laatste bedankte voor de kans en opende in het Guldensporenstadion al na vijf minuten de score. De thuisploeg duwde het gaspedaal in en na een enorme misser van Perbet slaagde Lukas Van Eenoo (22.) er wel in de voorsprong te verdubbelen. Met een fantastische vrijschop scoorde Manfredi (29.) de aansluitingstreffer voor Durbuy. Perbet zette zijn eerdere misser recht en scoorde van dichtbij de 3-1. Manfredi (45.) profiteerde van defensief geklungel om de 3-2 ruststand vast te leggen.

In het begin van de tweede helft ontsnapte KV Kortrijk een aantal keren aan de gelijkmaker, waarna Idir Ouali (60.) en Abdul Ajagun (78.) de zege veiligstelden. Jordy Jadot (81.) profiteerde van een misser van Bruzzese om de 5-3 eindstand vast te leggen.

