Zieke Van Hooydonck moet passen voor wegrit bij de beloften op het WK

Nathan Van Hooydonck zal niet deelnemen aan het WK op de weg bij de beloften, nu zaterdag wegens ziekte. De 21-jarige Van Hooydonck werkte de tijdrit bij de beloften af met 38 graden koorts. Hij wordt vervangen door Senne Leysen, die maandag nog knap zesde werd in de tijdrit bij de beloften.

Nathan Van Hooydonck reed lek na zo’n 2 km in de tijdrit, werd 49ste en strandde op zes minuten van de wereldkampioen. Niet alleen zijn lekke band veroorzaakte dus die slechte prestatie, Van Hooydonck is ziek. Dat werd maandagavond al vastgesteld en manifesteerde zich verder dinsdag. Hij had 38,5 graden koorts en kan dus niet koersen.

Leysen, die zesde werd in de tijdrit, maar niet werd geselecteerd voor de wegrit, vervangt nu Van Hooydonck die normaal één van de kopmannen was op het WK-parcours in Bergen bij de beloften.

Voorts zijn Piet Allegaert, Stan Dewulf, Bjorg Lambrecht, Jasper Philipsen en Emiel Planckaert vrijdag van de partij.